В Киеве продолжает расти количество больных COVID: больше всего за последние 3 месяца
За сутки 2 сентября в столице зарегистрировали 321 нового больного коронавирусом – это наибольшее количество больных за сутки с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "321 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса".
Детали: Среди новых больных 171 женщина в возрасте от 19 до 95 лет, 125 мужчин от 19 до 87 лет, 14 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет".
44 человека госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (58), Деснянском (52) и в Подольском (42) районах.
Всего с начала пандемии в Киеве уже 225 122 подтвержденных случаев коронавируса, 5 285 больных умерли, преодолели вирус 216 477 жителей города, из них 172 за минувшие сутки.
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