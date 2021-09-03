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В Киеве продолжает расти количество больных COVID: больше всего за последние 3 месяца

Пятница, 3 сентября 2021, 11:55
В Киеве продолжает расти количество больных COVID: больше всего за последние 3 месяца
Фото КГГА

За сутки 2 сентября в столице зарегистрировали 321 нового больного коронавирусом – это наибольшее количество больных за сутки с 7 июня, когда зафиксировали 700 случаев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "321 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. 1 летальный случай от вируса".

Детали: Среди новых больных 171 женщина в возрасте от 19 до 95 лет, 125 мужчин от 19 до 87 лет, 14 девочек от 1 до 17 лет и 11 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет".

44 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (58), Деснянском (52) и в Подольском (42) районах.

 Всего с начала пандемии в Киеве уже 225 122 подтвержденных случаев коронавируса, 5 285 больных умерли, преодолели вирус 216 477 жителей города, из них 172 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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