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На двух таможнях обнаружили коррупционные схемы с грузовиками: убытки миллионные

Пятница, 3 сентября 2021, 12:23
На двух таможнях обнаружили коррупционные схемы с грузовиками: убытки миллионные
фото: СБУ

На Ровенской и Волынской таможнях правоохранители разоблачили коррупционные схемы растаможки грузовиков на миллионы гривен.

Источник: ГБР, СБУ

Детали: По данным следствия, представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации автомобилей. Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 и более раз, а соответственно и существенно занижать НДС.

Таким образом убытки бюджета при растаможке только одного грузового автомобиля составляли от 50 до 700 000 гривен. Все это - из-за злоупотребления служебным положением со стороны таможенников: они не в полном объеме проверяли достоверность представленных документов.

Указано, что в течение 2018-2020 годов по этой схеме должностные лица осуществили таможенное оформление более 300 грузовых автомобилей.

1 сентября следователи провели ряд обысков в служебных помещениях таможенных постов "Ровно" и "Дубно" Ровенской таможни.

 

Во время обысков следователи изъяли таможенную документацию. После ее изучения и проведения других необходимых следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении причастным к сделке лицам, сообщают в ГБР.

СБУ утверждает, что по предварительным данным, такая противоправная деятельность таможенников нанесла государству ущерб более чем 15 миллионов (ГБР суммы убытков не приводит -ред)..

Из-за коррупционной схемы растаможивания на Волынской таможни, по данным ГБР, государство недополучило таможенных платежей на общую сумму более чем 1 млн гривен.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в небрежном отношении к исполнению своих служебных обязанностей двум бывшим инспекторам Волынской таможни, которые в 2017-2018 годах во время таможенного оформления грузовиков "не заметили" такой замены.

Украинская правда
Темы: коррупцияГБРСБУтаможня
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