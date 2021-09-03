Зеленский: Политика России – что-нибудь забрать, а не дать

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика двух стран отличается, потому что действия России направлены на то, чтобы что-то забрать, а не дать.

Источник: Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в США

Прямая речь президента: "У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать".

Детали: В то же время Зеленский считает, что "с годами что-то изменится", потому что "мы все равно соседи, и будет положительный результат".

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