Ураган "Ида" в США унес жизни почти 50 человек
Пятница, 3 сентября 2021, 14:30
Из-за ливней и наводнения, которые вызвал ураган "Ида" на северо-востоке США, 1 и 2 сентября погибли как минимум 46 человек.
Источник: DW
Детали: Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали как минимум 23 человека.
В Нью-Йорке, по данным местной полиции, погибли не менее 13 человек, при этом 11 из них утонули в подвальных квартирах.
В Пенсильвании погибли 5-ро человек. На одного человека упало дерево, а еще один человек утонул в собственном автомобиле, пытаясь помочь выбраться наружу жене.
В Коннектикуте полицейский погиб, когда его служебный автомобиль накрыла вода. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде.
Предыстория:
- 30 августа США накрыл ураган "Ида".
- "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
- "Ида" стала причиной первого наводнения в истории Нью-Йорка, вызвав сильный дождь, который затопил линии метро и улицы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
- Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение.