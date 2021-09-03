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Ураган "Ида" в США унес жизни почти 50 человек

Пятница, 3 сентября 2021, 14:30
фото: пользователи Twitter

Из-за ливней и наводнения, которые вызвал ураган "Ида" на северо-востоке США, 1 и 2 сентября погибли как минимум 46 человек.

Источник: DW

Детали: Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали как минимум 23 человека.

В Нью-Йорке, по данным местной полиции, погибли не менее 13 человек, при этом 11 из них утонули в подвальных квартирах.

В Пенсильвании погибли 5-ро человек. На одного человека упало дерево, а еще один человек утонул в собственном автомобиле, пытаясь помочь выбраться наружу жене.

В Коннектикуте полицейский погиб, когда его служебный автомобиль накрыла вода. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде.

Предыстория:

  • 30 августа США накрыл ураган "Ида".
  • "Ида" - один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
  • "Ида" стала причиной первого наводнения в истории Нью-Йорка, вызвав сильный дождь, который затопил линии метро и улицы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
  • Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение.

Темы: СШАпогода
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