Ураган "Ида" в США унес жизни почти 50 человек

Из-за ливней и наводнения, которые вызвал ураган "Ида" на северо-востоке США, 1 и 2 сентября погибли как минимум 46 человек.

Источник: DW

Детали: Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сообщил, что жертвами урагана стали как минимум 23 человека.

В Нью-Йорке, по данным местной полиции, погибли не менее 13 человек, при этом 11 из них утонули в подвальных квартирах.

В Пенсильвании погибли 5-ро человек. На одного человека упало дерево, а еще один человек утонул в собственном автомобиле, пытаясь помочь выбраться наружу жене.

В Коннектикуте полицейский погиб, когда его служебный автомобиль накрыла вода. Еще один человек стал жертвой урагана в Мэриленде.

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