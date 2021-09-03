Монастырский, до сих пор не прокомментировавший ДТП с Трухиным, рассказал школьникам о ПДД
Министр внутренних дел, который все еще не прокомментировал резонансное ДТП с нардепом Александром Трухиным, провел занятия с учениками киевской школы про соблюдение правил дорожного движения.
Источник: сообщение МВД
Детали: Министр посетил Специализированную школу I-III ступеней с углубленным изучением английского языка №15 города Киева.
Во время встречи он рассказал детям, что "создание среды безопасности на дороге - приоритет органов системы МВД". В сообщении указывается, что "ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации безопасности на автодорогах".
Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного правоохранителя".
Такие мероприятия должны провести с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны.
Предыстория:
- По данным СМИ 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившым, стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
- Долгое время Трухин не комментировал ДТП. Только 1 сентября он заявил, что находится на лечении и не готов к излишней публичности.
- В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.
- 3 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что получило материалы резонансного ДТП и призвало свидетелей предоставить информацию следователям.