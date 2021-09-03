Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Монастырский, до сих пор не прокомментировавший ДТП с Трухиным, рассказал школьникам о ПДД

Пятница, 3 сентября 2021, 16:24

Министр внутренних дел, который все еще не прокомментировал резонансное ДТП с нардепом Александром Трухиным, провел занятия с учениками киевской школы про соблюдение правил дорожного движения.

Источник: сообщение МВД

Детали: Министр посетил Специализированную школу I-III ступеней с углубленным изучением английского языка №15 города Киева.

Во время встречи он рассказал детям, что "создание среды безопасности на дороге - приоритет органов системы МВД". В сообщении указывается, что "ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации безопасности на автодорогах".

Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного правоохранителя".

Такие мероприятия должны провести с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны.

Предыстория:

  • По данным СМИ 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи выпившым, стал причиной ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.
  • Долгое время Трухин не комментировал ДТП. Только 1 сентября он заявил, что находится на лечении и не готов к излишней публичности.
  • В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.
  • 3 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что получило материалы резонансного ДТП и призвало свидетелей предоставить информацию следователям.

Украинская правда
Темы: Монастырскийдорогиавто
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября

фотоПожар в Костеле Святого Николая ликвидировали

Фото, видеоГорел Костел Святого Николая в Киеве: поврежден орган

Андрей Шевченко: "Я не хотел уходить из сборной. Хотел продлить контракт"

"Нецелесообразно": Россия прокомментировала отказ от наблюдателей ОБСЕ на границе

"Ошибка": в "профсоюзах" объяснили рекламу канала Мураева на Крещатике

Все новости...
Монастырский
Министр внутренних дел Монастырский отреагировал на столкновения под ОП
Вместо Монастырского: ЦИК признала нардепом еще одного "слугу"
Глава МВД о ДТП судьи: "Смятой" в этом деле останется только Audi
Последние новости
03:05
США ввели санкции против иранских разведчиков из-за попытки похищения журналистки
02:04
СМИ: Google заблокировал почты работников афганского правительства
01:05
Байден приказал рассекретить документы по расследованию событий 11 сентября
00:18
фотоПожар в Костеле Святого Николая ликвидировали
23:50
В ОП перечислили договоренности, достигнутые в США
22:39
Фото, видеоГорел Костел Святого Николая в Киеве: поврежден орган
22:32
Талибы захватили последнюю провинцию, которая сопротивлялась – СМИ
21:47
Андрей Шевченко: "Я не хотел уходить из сборной. Хотел продлить контракт"
21:34
Новости экономики: 5 шагов повышения пенсий и рекордный урожай зерновых
21:20
General Motors временно останавливает 8 заводов из-за дефицита микросхем
Все новости...