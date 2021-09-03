Монастырский, до сих пор не прокомментировавший ДТП с Трухиным, рассказал школьникам о ПДД

Министр внутренних дел, который все еще не прокомментировал резонансное ДТП с нардепом Александром Трухиным, провел занятия с учениками киевской школы про соблюдение правил дорожного движения.

Источник: сообщение МВД

Детали: Министр посетил Специализированную школу I-III ступеней с углубленным изучением английского языка №15 города Киева.

Во время встречи он рассказал детям, что "создание среды безопасности на дороге - приоритет органов системы МВД". В сообщении указывается, что "ученики были очень открыты и активны во время занятия, с восторгом рассказывали министру о важности соблюдения Правил дорожного движения и даже внесли свои предложения по улучшению ситуации безопасности на автодорогах".

Монастырский подарил школьникам жетоны и удостоверения "юного правоохранителя".

Такие мероприятия должны провести с 1 по 10 сентября почти 200 школьных офицеров полиции в 37 городах страны.

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