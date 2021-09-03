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Боррель рассказал, над чем задумался ЕС после саммита Крымской платформы

Пятница, 3 сентября 2021, 16:33
Боррель рассказал, над чем задумался ЕС после саммита Крымской платформы

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что саммит Крымской платформы является мощным сигналом о том, что Крым остается актуальной проблемой в международной повестке дня.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

По словам Борреля, саммит стал важным событием для размышлений о том, что еще ЕС и другие международные партнеры могут сделать для поддержки людей, страдающих из-за ужасной ситуации с правами человека на полуострове.

"Украина может рассчитывать, что поддержка пострадавшего от конфликта населения остается для Евросоюза приоритетом. Это включает меры по помощи внутренне перемещенным лицам, усиление информационной безопасности в Украине, особенно в регионах, пострадавших от дестабилизирующих действий России, а также реинтеграции ветеранов", - отметил Боррель.

По его словам, как в своих двусторонних контактах, так и на международных форумах ЕС и в дальнейшем будет напоминать о нарушении прав человека, в частности крымских татар, о политических преследованиях, принудительном призыве на военную службу и милитаризацию полуострова Россией.

"Мы будем поддерживать достижения целей Крымской платформы", - отметил верховный представитель Евросоюза.

Напомним, в России заявили, что рассматривают участие отдельных стран и международных организаций в Крымской платформе как посягательство на свою территориальную целостность.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

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Темы: Крымская платформаЕСКрымоккупация
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