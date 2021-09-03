Напавшего на Порошенко должны привлечь к ответственности через суд – "Евросолидарность"

Печерский райсуд столицы обязал райуправление Нацполиции зарегистрировать уголовное производство из-за нападения на пятого президента Петра Порошенко.

Источник: пресс-служба "Евросолидарности", депутат Киевсовета Виктор Кононенко в Facebook

Прямая речь: "Преступление "зеленой власти" против пятого президента Петра Порошенко настолько очевидно, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать.

Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в Киеве и обязал их зарегистрировать производства о совершении преступления против государственного деятеля".

Детали: Кононенко также поблагодарил активистов, которые помогли идентифицировать участников нападения.

28 августа адвокаты Порошенко, свидетели нападения народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции.

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