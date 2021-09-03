Напавшего на Порошенко должны привлечь к ответственности через суд – "Евросолидарность"
Печерский райсуд столицы обязал райуправление Нацполиции зарегистрировать уголовное производство из-за нападения на пятого президента Петра Порошенко.
Источник: пресс-служба "Евросолидарности", депутат Киевсовета Виктор Кононенко в Facebook
Прямая речь: "Преступление "зеленой власти" против пятого президента Петра Порошенко настолько очевидно, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать.
Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в Киеве и обязал их зарегистрировать производства о совершении преступления против государственного деятеля".
Детали: Кононенко также поблагодарил активистов, которые помогли идентифицировать участников нападения.
28 августа адвокаты Порошенко, свидетели нападения народный депутат Максим Саврасов и Виктор Кононенко подали в Печерский суд жалобу на бездействие полиции.
Предыстория:
- 24 августа экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, подозреваемого задержали.
- Человек, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко – уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.
- 26 августа мужчину, который облил зеленкой нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на Марше Защитников 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер.