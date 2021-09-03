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Градус уже не тот: вода в Днепре стала холодной

Пятница, 3 сентября 2021, 17:05

Среднесуточная температура воды в Днепре опустилась ниже 20°С.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений 2 сентября среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20°С в сторону понижения.

Указывается, что в этом году переход температуры воды через +20°С в сторону повышения произошел 13 июня, то есть период с комфортной температурой длился 82 дня.

Максимальная температура воды в 2021 году была отмечена 16 июля и составила +28ºС.

Средняя продолжительность с комфортной температурой за период наблюдений - 90 дней, самая длинная - 115 дней в 2018 году, а самая короткая - 52 дня в 1994 году.

Украинская правда
Темы: ДнепрводаКиев
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