Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Градус уже не тот: вода в Днепре стала холодной

Пятница, 3 сентября 2021, 17:05
Градус уже не тот: вода в Днепре стала холодной

Среднесуточная температура воды в Днепре опустилась ниже 20°С.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений 2 сентября среднесуточная температура воды в Днепре перешла через отметку +20°С в сторону понижения.

Указывается, что в этом году переход температуры воды через +20°С в сторону повышения произошел 13 июня, то есть период с комфортной температурой длился 82 дня.

Максимальная температура воды в 2021 году была отмечена 16 июля и составила +28ºС.

Средняя продолжительность с комфортной температурой за период наблюдений - 90 дней, самая длинная - 115 дней в 2018 году, а самая короткая - 52 дня в 1994 году.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДнепрводаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Днепр
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
Воды по колено: Ермак показал страшное фото Днепра после подрыва оккупантами Каховской ГЭС
СБУ задержала "правую руку" миллиардера РФ, который вывозил из Украины титан для "Калибров"
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: