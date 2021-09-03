ЕС готов взаимодействовать с правительством "Талибана", но без признания и с условиями

Европейский Союз готов взаимодействовать с новым правительством талибов в Кабуле, но группировка должна уважать права человека, в том числе права женщин, и не позволять Афганистану стать плацдармом для терроризма.

Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Чтобы поддержать афганское население, нам придется взаимодействовать с новым правительством в Афганистане", - сказал Боррель во время встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоялась в Словении.

По его словам, уровень сотрудничества будет зависеть от готовности талибов выполнить определенные условия. Сотрудничество также не означает официального признания власти талибов.

Боррель сказал, что новое правительство должно не допустить, чтобы страна снова стала рассадником терроризма, как это было во время предыдущего пребывания у власти "Талибана".

Правительство талибов также должно уважать права человека, верховенство права и свободу средств массовой информации, добавил он.

"Это будет оперативное взаимодействие, и это оперативное взаимодействие будет увеличиваться в зависимости от поведения этого правительства", - сказал он.

Боррель отметил, что новое правительство в Кабуле должно также предоставить свободный доступ к гуманитарной помощи, соблюдая процедуры и условия ЕС для доставки.

"Мы увеличим гуманитарную помощь, но мы будем оценивать их в зависимости от доступа, который они предоставляют", - сказал Боррель.

Агентства по оказанию помощи предупредили, что Афганистан сталкивается с гуманитарной катастрофой на фоне экономического кризиса, вызванного конфликтом, засухой и пандемией COVID-19. По оценкам экспертов ЕС, около 18 млн афганцев, примерно половина населения, уже нуждаются в гуманитарной помощи.

По словам Борреля, ЕС стремится координировать свои контакты с талибами с помощью совместного присутствия в Кабуле для наблюдения за эвакуацией и обеспечения выполнения новым афганским правительством своих обязательств, если это будет безопасно.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что не будут спешить с признанием "Талибана".

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