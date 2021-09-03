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Одна из областей стремительно приближается к "оранжевой" зоне карантина

Пятница, 3 сентября 2021, 17:44
Фото: Эльдар Сарахман

Черновицкая область по количеству новых случаев коронавируса стремительно приближается к "оранжевой" зоне карантина, перескочив даже "желтый" уровень эпидопасности.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Каждый вечер мы информируем о стремительном росте количества вновь выявленных случаев COVID-19...

По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к "оранжевой" зоне.

Только Государственная комиссия ТЭБ НС имеет полномочия определять зональность: переводить страну с "зеленой" в "желтую", "оранжевую", "красную". Но Черновицкая область по этим темпами может сразу перескочить через "желтую" и оказаться в "оранжевой".

Детали: Председатель ОГА напомнил об опасности штамма "Дельта" и призвал прививаться граждан от коронавируса. Осачук напомнил, что в случае выхода региона из "зеленой" зоны учебные заведения смогут работать при полной вакцинации от коронавируса не менее 80% работников конкретного заведения.

Справка: Сейчас вся территория страны базово находится в так называемой "зеленой" зоне. Вернуться к "желтому" уровня эпидопасности возможно при условии наличия в течение трех дней подряд одного из следующих признаков: количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней будет больше 75; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования будет более 4 и значительному уменьшению количества тестирований.

Кроме того, если в одном регионе установят "красный" уровень, то вся остальная территория автоматически возвращается к "желтому".

Что предшествовало: Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "дельта".

Ольга Гетьманец, УП
Темы: коронавирускарантинЧерновицкая область
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