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Грузовик протаранил магазин в городе Львовской области, погибли 4 человека

Пятница, 3 сентября 2021, 18:05
Грузовик протаранил магазин в городе Львовской области, погибли 4 человека

В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Рудки Львовской области погибли 4 человека.

Источник: сообщение полиции, фото NTA

Детали: Происшествие произошло в 16.20 на улице Самборской. Как указывают правоохранители, водитель седлового тагяча "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Дословно: "От телесных повреждений, полученных в результате ДТП, водитель грузовика и две женщины погибли на месте происшествия.

Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена ​​в больницу. Несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла в медучреждении. Лица всех участников ДТП устанавливаются".

 
 

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Темы: ДТПЛьвов
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