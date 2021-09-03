"Ошибка": в "профсоюзах" объяснили рекламу канала Мураева на Крещатике

Баннер с Евгением Мураевым и рекламой телеканала "Наш" на Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве вывесили случайно, заявил глава Киевского городского совета профсоюзов Валерий Мельник.

Источник: комментарий Валерия Мельника "Радио Свобода"

Прямая речь: "Люди, которые вешали этот баннер, ошиблись. Там должна висеть социальная реклама. Они ошиблись, баннер 20 минут повисел и его уже сняли".

Детали: 3 сентября на стене Дома профсоюзов, которая выходит на улицу Крещатик, вывесили баннер с рекламой телеканала Мураева с надписью "Здесь наша земля" на фоне карты Украины.

Накануне Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снова наложил штраф на телеканал "Наш" и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в его эфире.

Дом профсоюзов, где был штаб Евромайдана, горел 18 февраля 2014 года во время столкновений между протестующими и силовиками. В пожаре погибли два человека. Здание стало одним из символов "Революции Достоинства".