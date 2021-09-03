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"Нецелесообразно": Россия прокомментировала отказ от наблюдателей ОБСЕ на границе

Пятница, 3 сентября 2021, 18:56
Нецелесообразно: Россия прокомментировала отказ от наблюдателей ОБСЕ на границе
ТАСС

Российские власти заявили, что, пуская наблюдателей на два пункта пропуска на границе с Украиной в 2014 году, надеялись повлиять на Киев, но теперь не видят в этом смысла и поэтому отказываются продлить мандат пограничной миссии ОБСЕ.

Источник: комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой

Детали: 2 сентября в ходе заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Российская Федерация объявила о решении не продлевать мандат группы наблюдателей ОБСЕ на международных автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" российско-украинской границы после его истечения 30 сентября.

Захарова выразила признательность группе наблюдателей за профессиональное выполнение обязанностей и заявила о готовности содействовать им "в завершении работы на российской территории и возвращении на родину".

В МИД России традиционно обвинили Украину в таком развитии событий.

Захарова напомнила, что полевое присутствие ОБСЕ было учреждено в июле 2014 года по итогам берлинской встречи министров иностранных дел "нормандского формата".

По ее словам, "развертывание группы стало жестом доброй воли со стороны России с целью побудить Киев пойти по мирному пути разрешения кризиса на востоке Украины". 

"Ожидалось, что эта мера доверия будет содействовать скорейшему урегулированию внутриукраинского конфликта. Тем не менее, украинские власти и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением",  – добавила представитель МИД РФ.

Прямая речь Захаровой: "Поскольку за 7 лет своей деятельности Группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России в Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны (Украина и ее партнеры – ред.) стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения неких "обязательств" России в рамках минских договоренностей, подписанных уже после прибытия наблюдателей, а главное – для отвлечения внимания международного сообщества от упорного нежелания украинских властей выполнять минский "Комплекс мер". 

Российская Федерация неоднократно предупреждала о необходимости выправления данной ситуации. К сожалению, этот жест доброй воли остался без ответа.

Стало очевидным, что деятельность Группы наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования, и ее продолжение нецелесообразно".

Предыстория:

  • 2 сентября во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.
  • В мае РФ помешала продлению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на стандартный 4-месячный период, сократив его до 2 месяцев. Последний раз мандат был продлен 22 июля 2021 года, он действует до 30 сентября 2021 года.
  • Миссия наблюдателей ОБСЕ работала в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии постоянно продолжали на 4 месяца.
  • Россия возражала против размещения наблюдателей ОБСЕ на всех пограничных пунктах пропуска вдоль границы на Донбассе.

Алена Рощенко, УП

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Темы: РосcияДонбассграницаОБСЕоккупация
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