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Через неделю после обстрела Авдеевки там восстанавливают движение поездов

Пятница, 3 сентября 2021, 19:24
Через неделю после обстрела Авдеевки там восстанавливают движение поездов

С 4 сентября восстанавливается обычное движение поездов, следующих в Авдеевку.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram

Детали: Так, ограничения движения ввели еще 28 августа. Тогда российские боевики открыли огонь по городу.

До 3 сентября поезда, которые ранее ездили в Авдеевку, курсировали до Покровска, а пригородные поезда – до станции Очеретино.

С 4 сентября поезда №136/135 Киев – Авдеевка, №825/826 Днепр – Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения.

Что предшествовало: 28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, "Укрзализныци" пришлось частично ограничить движение поездов.

Тогда в украинской делегации ТКГ сообщили, что ранения получили 8 военнослужащих.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяДонбасс
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