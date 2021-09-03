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В Британии не рекомендуют вакцинацию от COVID-19 здоровым детям 12-15 лет

Пятница, 3 сентября 2021, 20:11

Консультативный комитет Великобритании по вопросам вакцинации заявил, что здоровым детям в возрасте от 12 до 15 лет не следует делать прививки против COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Совместный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации (JCVI) заявил, что хотя польза от вакцинации здоровых детей "незначительно больше", чем потенциальный вред, "размер пользы считается слишком малым для поддержки всеобщей вакцинации здоровых детей в возрасте от 12 до 15 лет".

Правительство оказалось под серьезным ударом критики за то, что он не обеспечило прививки детям старше 12 лет для их возвращения в школу. Страны по всей Европе в течение некоторого времени вакцинировали эту возрастную группу для подготовки к учебному году.

Давление усилилось в пятницу с письмом, опубликованным British Medical Journal, подписанным многими заинтересованными врачами, педагогами и родителями. Они отметили, что от 40 до 50 детей в возрасте до 18 лет ежедневно попадают в больницу из COVID-19, тогда как 34 000 детей пока живут с длительным COVID.

Вэй Шен Лим, председатель JCVI по вопросам вакцинации против COVID-19 для, сказал, что для здоровых молодых людей "риск развития тяжелой болезни COVID-19 небольшой, и поэтому потенциал пользы от вакцинации против COVID-19 также малый". Он сказал, что комитет придерживается "мер предосторожности", не рекомендуя вакцинировать эту группу.

Темы: вакцинацияВеликобритания
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