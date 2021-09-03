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В центре Турина крупный пожар, около сотни людей эвакуировали

Пятница, 3 сентября 2021, 20:31

В центре северо-итальянского города Турин в пятницу произошел крупный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.

Причины пожара пока неизвестны.

 

Пожар усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пяти людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, получивший незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.

Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.

Все автомобили, припаркованные на площади у здания, перемещены, вся территория изолирована. На большой территории были прекращены поставки электроэнергии.

Темы: Италия
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