В центре Турина крупный пожар, около сотни людей эвакуировали

В центре северо-итальянского города Турин в пятницу произошел крупный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.

Причины пожара пока неизвестны.

Пожар усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пяти людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, получивший незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.

Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.

Все автомобили, припаркованные на площади у здания, перемещены, вся территория изолирована. На большой территории были прекращены поставки электроэнергии.