Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Турина крупный пожар, около сотни людей эвакуировали

Пятница, 3 сентября 2021, 20:31

В центре северо-итальянского города Турин в пятницу произошел крупный пожар, в результате которого около 100 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие объекты.

Причины пожара пока неизвестны.

 

Пожар усилился после обрушения чердака, из-за чего пламя распространилось дальше. Пяти людям пришлось обратиться за медицинской помощью на месте: это двое полицейских и работник, получивший незначительные ожоги и синяки, и два жителя дома, в котором возник пожар.

Сообщается также о взрывах, вероятно, газовых баллонов.

Все автомобили, припаркованные на площади у здания, перемещены, вся территория изолирована. На большой территории были прекращены поставки электроэнергии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: