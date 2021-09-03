Новости 3 сентября: взрыв ракеты, самолет с депутатами ОПЗЖ

Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана, самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажирова не выпустили — актуальные новости 3 сентября.

О ракете

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha, но после двух минут полета ракета взорвалась.

Позже в Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, сообщили, что полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности из-за отклонения в траектории полета.

О самолете

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.

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