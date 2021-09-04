СМИ: Google заблокировал почты работников афганского правительства

Google временно заблокировал неопределенное количество аккаунтов электронной почты работников афганского правительства.

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Детали: В течение нескольких недель отмечалось, что с момента быстрого захвата Афганистаном талибами правительства, поддерживаемого США, новые правители могут использовать базы данных о заработной плате для охоты на своих врагов.

Один из служащих бывшего правительства сообщил Reuters, что талибы пытаются получить электронные письма бывших чиновников. В конце прошлого месяца этот сотрудник сказал, что талибы попросили его сохранить данные, хранящиеся на серверах министерства, в котором он работал. По его словам, "если я это сделаю, то они получат доступ к данным и официальным сообщениям предыдущего руководства министерства". Сотрудник сказал, что не подчинился и с тех пор скрывается.

Google Alphabet Inc не смог подтвердить, что аккаунты работников афганского правительства заблокированы, заявив, что компания отслеживает ситуацию в Афганистане и "принимает временные меры для защиты соответствующих учетных записей".

Как сообщается, в Афганистане около двух десятков афганских государственных органов использовали серверы Google для обработки официальных электронных писем. Служба протокола президента Афганистана также использовала Google, как и некоторые местные органы власти.

Люди, которые управляют правительственными базами данных, могут предоставить информацию о сотрудниках прежней администрации, бывших министров, государственных подрядчиков, племенных союзниках и иностранных партнерах.

Чад Андерсон, исследователь безопасности с интернет-разведывательной компании DomainTools, который помог Reuters определить, какие министерства руководят которой почтовой платформой, сказал, что "даже наличие списка сотрудников в Google Sheet - большая проблема".