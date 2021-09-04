Чили претендует на подводную территорию в споре с Аргентиной

Чили подтвердила свои претензии на подводную территорию в споре с Аргентиной - речь идет о 5000 квадратных километров континентального шельфа между мысом Горн, материком и Южными Шетландскими островами.

Источник: Reuters

Детали: Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что претензия "законная" и две страны исторически "дублировали" претензии на 25 000 квадратных километров в этом районе. Пиньера сказал, что "это явно соответствует международному праву. Как нам решить это дублирование? Как страны, которые действуют мудро и осмотрительно, с диалогом и договоренностями".

Аргентина заявила, что действия Сантьяго нарушают международные договоры. Она обвинила Чили в нарушении мирного договора 1984 года, который положил конец конфликту между военными администрациями обеих стран из-за островов.

Кроме того, Аргентина заявила, что Чили не оспаривали претензии Буэнос-Айреса в представлении Конвенции ООН по морскому праву в 2009 году. Чили утверждала, что в то время это требование Аргентины было таким, которое "не имеет исковой силы".