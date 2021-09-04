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Более 40 человек погибли от стихийного бедствия, вызванного ураганом "Ида"

Суббота, 4 сентября 2021, 07:20

Шторм, вызванный остатками урагана "Ида", привел к смерти по меньшей мере 43 человек в США.

Источник: The New York Times, BBC

Детали: Как пишет NYT, в результате шторма погибли по меньшей мере 43 человека в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикуте.

В то же время BBC пишет, что погибли по меньшей мере 45 человек. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи сказал, что в его штате погибли 23 человека - большинство из них застряли в своих автомобилях, когда вода поднялась.

По меньшей мере 14 человек погибли в Нью-Йорке - 11 из них утонули в затопленных подвалах.

Пять человек погибли в Пенсильвании.

Сообщалось также о случаях смерти в Мэриленде и Вирджинии.

Отмечается, что дождь превратил улицы и платформы метро в реки. Спасатели на лодках спасали людей с крыш автомобилей. Сотни людей были эвакуированы из поездов и метро. Более 150 тысяч домов остались без электричества. Торнадо на юге Нью-Джерси снес несколько домов.

Президент США Джо Байден сказал, что нанесенный ущерб свидетельствуют о том, что "здесь наступают сильные штормы и климатический кризис", что является тем, что он назвал "одной из самых больших проблем нашего времени".

Темы: стихийное бедствиеСША
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