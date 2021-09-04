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Оккупанты ранили украинского военного, он в тяжелом состоянии

Суббота, 4 сентября 2021, 08:13

В субботу в результате обстрела возле Старогнатовки ранен украинский военный, он находится в тяжелом состоянии.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В направлении Старогнатовки российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое".

Детали: Это был единственный обстрел со стороны вооруженных формирований РФ по состоянию на 7:00 утра 4 сентября.

Вместе с тем, с сутки 3 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня – возле Катериновки противник применял автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За минувшие сутки боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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