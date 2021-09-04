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За сутки против COVID вакцинировали более 167 тысяч человек

Суббота, 4 сентября 2021, 08:38
За сутки против COVID вакцинировали более 167 тысяч человек
фото КГГА

За сутки 3 сентября в Украине против COVID-19 было привито 167 489 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Из них одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированы – 117 819 человек.

В течение суток работали 996 мобильных бригад, 2928 прививочных пунктов и 338 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 548 621 человека, из них получили одну дозу – 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 129 835 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 9 678 454 прививки.

Что предшествовало: За сутки 2 сентября против COVID-19 привили 152 772 человека.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинациякоронавирус
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