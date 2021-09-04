В Украину идут заморозки – ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о заморозках на поверхности почвы в Украине 6-7 сентября.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Также ГСЧС предупреждает, что 4-6 сентября в Одесской, Херсонской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним: В субботу синоптики прогнозируют местами небольшие дожди, ночью в южной, днем ​​в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем ​​в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем ​​16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 4-5 сентября осадков не ожидается, лишь в субботу ночью вероятный небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12°, 5 сентября 3-8°; днем 13-18°.