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Международный автобус столкнулся с автовозом на Житомирщине

Суббота, 4 сентября 2021, 10:23
фото полиции

В Житомирской области в результате ДТП с участием международного автобуса и автовоза один человек погиб и 11 пострадали.

Источник: Нацполиция

Детали: Происшествие случилось около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев – Чоп в Пулинской территориальной общине вблизи с. Стрибожа.

Предварительно установлено, что водитель автобуса "Neoplan", 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находилось 25 пассажиров, все украинцы.

 

Дословно полиция: "В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплана" (который отдыхал) и пока известно об 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются.

 

Предварительная правовая квалификация события – ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда
Темы: ДТПЖитомирская область
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