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Германия эвакуировала из Кабула лиц, несущих "потенциальную угрозу безопасности"

Суббота, 4 сентября 2021, 10:50

В МВД Германии сообщили, что в самолетах бундесвера, которые эвакуировали людей из Кабула, в страну прибыли также люди, которых немецкие власти охарактеризовали как таких, что "несут потенциальную угрозу безопасности".

Об этом в пятницу рассказал глава МВД Хорст Зеехофер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По состоянию на сейчас известно о 20 возможных правонарушителях, которые оказались в Германии "потому, что их не проверяли в Кабуле", отметил министр.

По его словам, среди прибывших в Германию есть люди, осужденные за насилие, а также уличенные в подделке документов.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее депортировали из Германии - в некоторых случаях уже несколько лет назад.

Кроме того, по сведениям агентства новостей dpa, имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом. Двое правонарушителей были доставлены в пенитенциарное учреждение на основании выданных ордеров на арест, сообщил представитель МВД Германии Стив Альтер. Еще двое афганцев находятся под надзором властей.

Преступники смогли воспользоваться воздушным мостом в Германию из-за "чрезвычайной ситуации", отметил Зеехофер.

"Некоторые из них полностью подделали документы от а до я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул министр, имея в виду хаос в аэропорту Кабула.

Всего, по данным немецкого внутриполитического ведомства, после вывода войск НАТО из Афганистана в Германию были эвакуированы 4587 человек, в том числе 3849 афганцев и 403 граждана Германии.

Читайте также об эвакуации Украины из Афганистана: Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле.

Темы: ГерманияАфганистан
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