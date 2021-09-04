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Денисова отреагировала на угрозы мэра Ивано-Франковска уволить невакцинированных

Суббота, 4 сентября 2021, 11:28
Денисова отреагировала на угрозы мэра Ивано-Франковска уволить невакцинированных
Людмила Денісова/Facebook

Омбудсмен Людмила Денисова направила письмо городскому голове Ивано-Франковска Руслану Марцинкиву из-за его угроз лишить премий и сократить работников исполнительного комитета горсовета, которые не захотят вакцинироваться против коронавируса.

Источник: Офис Омбудсмана Украины в Telegram, Марцинкив в Facebook

Детали: Как сообщает Офис омбудсмена, в ходе мониторинга социальной сети Facebook уполномоченным ВРУ по правам человека было обнаружено сообщение Марцинкива о том, что работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы. А в случае отказа от прививки, по его словам, к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия, в частности, увольнение.

Дословно: "Для недопущения нарушения конституционных прав работников, по инициативе омбудсмена было направлено письмо городскому голове г. Ивано-Франковск, в котором отмечена обязательность соблюдения Конституции и законов Украины.

Статья 43 Конституции Украины гарантирует право каждого на труд и защиту от незаконного увольнения".

Больше деталей: Денисова отметила, что согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2020 года, вакцинация от коронавируса определена как добровольная для всех групп населения и профессиональных групп. А Кодексом законов о труде Украины запрещена любая дискриминация в сфере труда.

Кроме того, уполномоченное обратила внимание на то, что в своей резолюции 2361 (2021) Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает и рекомендует информировать граждан о том, что вакцинация не является обязательной и никто не может подвергаться политическому, социальному или иному давлению для ее прохождения.

Что предшествовало: 31 августа Марцинкив опубликовал в Facebook сообщение, в котором дал работникам исполнительного комитета горсовета две недели на вакцинацию от COVID-19.

Дословно Марцинкив: "Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку. Нравится-не нравится, мы пример для всех.

Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения.

Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели".

Украинская правда

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Темы: вакцинацияомбудсменИвано-Франковск
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