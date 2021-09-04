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Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги

Суббота, 4 сентября 2021, 12:14
Diamond League

Украинка Ярослава Магучих со вторым лучшим прыжком в сезоне победила на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

Источник: Суспільне

Детали: Сезон Бриллиантовой лиги-2021 завершился этапом в Брюсселе. Этот старт был последней возможностью для спортсменов отобраться в финал (кто этого еще не сделал), или же провести заключительный старт перед финальным этапом (кто уже туда попал).

Украина в Брюсселе была представлена ​​тремя легкоатлетками, прыгуньями в высоту – Ярославой Магучих, Ириной Геращенко и Юлией Левченко. Первые две уже гарантировали себе выход в финал сезона Бриллиантовой лиги, Левченко могла это сделать на последнем этапе.

Кроме украинок, в Брюсселе также выступали медалистки Олимпиады-2020 Мария Ласицкене и Никола Макдермотт, а еще бельгийка Нафиссату Тиам. Всего на старт вышли девять спортсменок.

Украинки с первой попытки преодолели 1.80 м, 1.84 м и 1.88 м, однако высота 1.92 м стала последней для Юлии Левченко – она ​​не смогла взять ее с трех попыток.

На высоте 1.95 метра прекратили соревнования четыре другие спортсменки, среди которых Ирина Геращенко. Украинка, а также Тиам, белоруска Демидик и австралийка Паттерсон не справились с планкой. С первой попытки эту высоту взяли Макдермотт и Ласицкене, только с третьей – Ярослава Магучих.

Соответственно, на высоте 1.98 м в секторе остались три спортсменки – все медалистки Олимпиады-2020. А Ирина Геращенко снова финишировала четвертой.

Высоту 1.98 м и 2.00 м все три прыгуньи взяли, а ключевой оказалась высота 2.02 метра. Ее смогла с первой попытки взять только Ярослава Магучих, которая сразу переместилась на первое место по попыткам.

Ласицкене после первого неудачного прыжка перенесла другие на 2.04 м, Макдермотт сделала это после второй неудачной попытки. Однако обе прыгуньи не покорили планку 2.04 м. Также не смогла ее взять и Магучих, но она осталась единственной, кто взял 2.02 метра.

Для Ярославы это первая победа с молодежного чемпионата Европы. Она впервые в сезоне победила сразу и Ласицкене, и Макдермотт. Победа Ярославы над Ласицкене уже вторая в сезоне (первая – в Дессау, на первом старте).

Финал сезона по прыжкам в высоту (женщины) состоится в среду, 8 сентября, в 18:50 в швейцарском Цюрихе.

Темы: спорт
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