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В Киевской области горело 10 тысяч шин

Суббота, 4 сентября 2021, 14:25

В селе Бышев Киевской области произошел пожар на складе бытовых отходов, огнем было охвачено 10 тысяч шин и металлическое покрытие.

Источник: ГСЧС

Детали: 4 сентября в 4:44 в оперативно-диспетчерскую службу 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров поступило сообщение о возгорании состава бытовых отходов в с. Бишев на ул. Гайдукивской, Бышевской территориальной общины.

По прибытию на место спасатели установили, что огнем охвачены шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровля металлического покрытия на площади 750 м. кв.

Пожар локализован в 7:11 и полностью ликвидирован в 10:15.

На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Украинская правда
Темы: Киевская областьпожар
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