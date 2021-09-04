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Фонтан на Арсенальной уже восстановили и протестировали – Кличко

Суббота, 4 сентября 2021, 15:09
Фонтан на Арсенальной уже восстановили и протестировали – Кличко
фото Эльдара Сарахмана, УП

Фонтан на Арсенальной площади, который ранее был поврежден грузовиком, уже восстановили и протестовали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться".

Детали: Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона. По его словам, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

Предыстория: 

  • 2 сентября грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.
  • Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не было заметно.
  • Позже на водителя составили постановление о нарушении правил дорожного движения.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоКиев
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