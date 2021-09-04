Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Фонтан на Арсенальной уже восстановили и протестировали – Кличко

Суббота, 4 сентября 2021, 15:09
фото Эльдара Сарахмана, УП

Фонтан на Арсенальной площади, который ранее был поврежден грузовиком, уже восстановили и протестовали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться".

Детали: Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона. По его словам, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

Предыстория: 

  • 2 сентября грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.
  • Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не было заметно.
  • Позже на водителя составили постановление о нарушении правил дорожного движения.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19

Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией

видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены

видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных

видеоТалибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле

фото, видеоВ Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

Все новости...
Виталий Кличко
Кличко говорит, что грузовик повредил фонтан, так как водитель поленился нести воду
Ткаченко ответил Кличко на вызов в Киевсовет: Не на тех напали
Кличко вызвал "на ковер" в Киевсовет министра культуры и главного копа столицы
Последние новости
01:50
Зеленский вступился за украинских футболистов на отборе к ЧМ
01:11
фотоВ Москве прошла акция за свободу СМИ
00:27
фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19
23:45
Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией
23:42
"Талибан" отложил объявление состава нового правительства в Афганистане
22:59
фотоВ SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4
22:27
видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены
21:44
Погода: ночные заморозки уже близко
21:24
ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем
20:55
видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных
Все новости...