Фонтан на Арсенальной уже восстановили и протестировали – Кличко

Фонтан на Арсенальной площади, который ранее был поврежден грузовиком, уже восстановили и протестовали.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться".

Детали: Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона. По его словам, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.

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