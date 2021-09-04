Фонтан на Арсенальной уже восстановили и протестировали – Кличко
Суббота, 4 сентября 2021, 15:09
Фонтан на Арсенальной площади, который ранее был поврежден грузовиком, уже восстановили и протестовали.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Дословно: "Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и подсвечиваться".
Детали: Кличко напомнил, что обновленная Арсенальная площадь – это пешеходная зона. По его словам, соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства.
Предыстория:
- 2 сентября грузовой автомобиль повредил новый фонтан на Арсенальной площади, который мэр Киева Виталий Кличко открыл 1 сентября.
- Городской глава Киева Виталий Кличко заявил, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не было заметно.
- Позже на водителя составили постановление о нарушении правил дорожного движения.
Украинская правда