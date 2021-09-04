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В Германии отчитались о 61% полностью привитых от коронавируса

Суббота, 4 сентября 2021, 16:09
В Германии отчитались о 61% полностью привитых от коронавируса

Более 61% жителей Германии полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан в Twitter в субботу, пишет "Европейская правда".

По его данным, более 54 млн человек (65,7%) получили хотя бы одну дозу вакцины.

Почти 51 млн человек (61,2%) полностью защищены от инфекции.

"Это хорошо, но нам все еще нужно не менее 5 млн прививок для более безопасной осени и зимы", - написал в субботу политик ХДС в Twitter.

Напомним, коалиция "Христианских демократов" и социал-демократов достигла согласия относительно того, что работодателям в некоторых сферах стоит позволить спрашивать у своих работников о наличии прививки от коронавируса.

31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС достиг своей цели по 70% вакцинированных до конца лета.

В настоящее время самые высокие показатели вакцинации - в странах Западной и Северной Европы. В некоторых из них по крайней мере одной дозой привиты более 90% взрослых.

Читайте также: Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок.

Темы: вакцинациякоронавирусГермания
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