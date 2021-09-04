Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Германии отчитались о 61% полностью привитых от коронавируса

Суббота, 4 сентября 2021, 16:09

Более 61% жителей Германии полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Йенс Шпан в Twitter в субботу, пишет "Европейская правда".

По его данным, более 54 млн человек (65,7%) получили хотя бы одну дозу вакцины.

Почти 51 млн человек (61,2%) полностью защищены от инфекции.

"Это хорошо, но нам все еще нужно не менее 5 млн прививок для более безопасной осени и зимы", - написал в субботу политик ХДС в Twitter.

Напомним, коалиция "Христианских демократов" и социал-демократов достигла согласия относительно того, что работодателям в некоторых сферах стоит позволить спрашивать у своих работников о наличии прививки от коронавируса.

31 августа президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС достиг своей цели по 70% вакцинированных до конца лета.

В настоящее время самые высокие показатели вакцинации - в странах Западной и Северной Европы. В некоторых из них по крайней мере одной дозой привиты более 90% взрослых.

Читайте также: Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок.

Темы: вакцинациякоронавирусГермания
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19

Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией

видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены

видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных

видеоТалибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле

фото, видеоВ Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

Все новости...
вакцинация
Денисова отреагировала на угрозы мэра Ивано-Франковска уволить невакцинированных
За сутки против COVID вакцинировали более 167 тысяч человек
В Британии не рекомендуют вакцинацию от COVID-19 здоровым детям 12-15 лет
Последние новости
01:50
Зеленский вступился за украинских футболистов на отборе к ЧМ
01:11
фотоВ Москве прошла акция за свободу СМИ
00:27
фотоСША прислали Украине гуманитарный груз инновационных лекарств от COVID-19
23:45
Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией
23:42
"Талибан" отложил объявление состава нового правительства в Афганистане
22:59
фотоВ SpaceX объявили дату запуска первой гражданской космической миссии Inspiration4
22:27
видеоЗнаки на авто: жителей Приднестровья не пускают в Украину, в РФ возмущены
21:44
Погода: ночные заморозки уже близко
21:24
ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем
20:55
видеоВ Симферополе прошла акция против незаконных действий оккупантов, десятки задержанных
Все новости...