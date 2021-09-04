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Катар анонсировал открытие аэропорта в Кабуле для гражданских рейсов

Суббота, 4 сентября 2021, 17:46
Фото: airport technology

Посол Катара в Афганистане рассказал, что аэропорт Кабула вновь заработал для приема гуманитарной помощи, и скоро восстановятся также гражданские рейсы.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, пишет "Европейская правда".

По словам посла, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Кабула была отремонтирована технической командой в сотрудничестве с новой властью Афганистана.

Команда техников из Катара прилетела в столицу Афганистана в среду. Таким образом их самолет стал первым, который приземлился в аэропорту с момента окончания эвакуации международными силами в начале этой недели.

Катарский информационный канал также сообщил, что два внутренние рейсы были выполнены из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

Министр иностранных дел Катара заявил в четверг, что его правительство ведет переговоры с талибами и работает с Турцией с целью возможной технической поддержки для возобновления работы аэропорта.

После недавнего захвата Афганистана талибами в кабульском аэропорту состоялась напряженная эвакуация самолетами нескольких стран, а 26 августа состоялись теракты, в результате которых погибли 13 военнослужащих США и более 160 афганцев.

Темы: авиаАфганистан
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