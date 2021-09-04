Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

Суббота, 4 сентября 2021, 19:44
В Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

В субботу вечером в Дарницком районе столицы произошел пожар в помещении бизнес-центра "Колизей", никто не пострадал.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в помещении на восьмом этаже "Колизея" возник пожар с распространением на кровлю.

В ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами с лифтовой кабины спасли ребенка 2005 года рождения, который был заблокирован.

Дословно: "В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. м. В 19:30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС".

 
Фото ГСЧС

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пожарКиевГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
пожар
Нефтебаза в Дубно уничтожена полностью после ракетного удара – ОГА
Возле Чернобыльской АЭС горит лес, там ухудшаются показатели
Сумщина: в Тростянце вспыхнул большой пожар, проходят уличные бои
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: