В Киеве горел бизнес-центр, спасатели вытащили ребенка из заблокированного лифта

В субботу вечером в Дарницком районе столицы произошел пожар в помещении бизнес-центра "Колизей", никто не пострадал.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели прибыли на место и обнаружили, что в помещении на восьмом этаже "Колизея" возник пожар с распространением на кровлю.

В ходе проведения разведки между 7 и 8 этажами с лифтовой кабины спасли ребенка 2005 года рождения, который был заблокирован.

Дословно: "В 19:22 пожар в помещении сауны фитнес-центра и частично кровли бизнес-центра локализован на площади 100 кв. м. В 19:30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 40 человек и 9 единиц техники ГСЧС".