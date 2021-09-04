ООН представит доклад о посадке в Минске самолета с Протасевичем
Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского блогера Романа Протасевича.
Источник: Радио Свобода, DW
Детали: Эксперты организации побывали в Минске для расследования инцидента, после которого полеты над белорусской территорией прекратили большинство мировых авиаперевозчиков. Брюссель после события ввел запрет для белорусских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве ЕС.
Свои выводы о принудительной посадке рейса и задержании Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в течение ближайших недель.
Справка: Международная организация гражданской авиации ICAO - специализированное учреждение ООН. Организация, в частности, наблюдает за полетами и следит за безопасностью работы международных аэропортов и их служб.
Напомним:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- Белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью" с Протасевичем, где он якобы "признал вину" и сказал, что "чувствует себя прекрасно".