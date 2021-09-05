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В Москве прошла акция за свободу СМИ

Воскресенье, 5 сентября 2021, 01:11
Фото с акции (Источник: Getty Images)

Около 100 человек собрались в Москве, чтобы выразить протест против закона об "иностранных агентах" и поддержать СМИ и журналистов, которым власти РФ присвоила этот статус.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Акция проходила в субботу 4 сентября, и официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие многие журналисты.

Сначала организатором митинга выступил Независимый профсоюз журналистов, который пытался согласовать с властями Москвы акцию численностью до 500 человек на Пушкинской площади или Никитском бульваре. Получив отказ, организаторы митинга опротестовали его в трех московских судах и обратились к кандидатам в депутаты от нескольких партий с просьбой поддержать проведение акции.

Во "встрече с избирателями" принимали участие кандидаты в депутаты Госдумы от "Яблока", в том числе правозащитница Марина Литвинович, бывший фигурант так называемого "болотного дела" Николай Кавказский, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Эльвира Вихарева.

Политики пообещали присутствующим в случае своего избрания добиться принятия поправок в закон о "иноагентах". Некоторые из участников мероприятия держали в руках плакаты в поддержку признанного "иноагентом" телеканала "Дождь" и других СМИ и журналистов, которые получили от российских властей этот статус. Участники встречи принесли с собой картонную фигуру оппозиционного политика Юлии Галяминой, приговоренной в декабре 2020 года к двум годам условно за повторное нарушение правил участия в массовых мероприятиях.

По данным телеграмм-канала "ЧТП", акции и пикеты в поддержку независимых СМИ в субботу состоялись также в Новосибирске, Калуге и Уфе.

Что предшествовало: 1 сентября журналисты нескольких СМИ, в том числе "Новой газеты", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь", обратились к президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министра юстиции Константина Чуйченко с предложением смягчить действующий закон об "иноагентах".

Речь шла, в частности, о том, чтобы вносить СМИ в список "иноагентов" по представлению Минюста исключительно в судебном порядке, законодательно установить минимальную допустимую долю иностранного финансирования СМИ и снять ответственность за распространение информации СМИ-"иноагента". 3 сентября Песков объявил, что Кремль готов рассмотреть это предложение.

Темы: РосcияакцииСМИ
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