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Зеленский вступился за украинских футболистов на отборе к ЧМ

Воскресенье, 5 сентября 2021, 01:50
Зеленский вступился за украинских футболистов на отборе к ЧМ
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский напомнил недовольным украинским болельщикам, что команду надо поддерживать, даже когда она играет неудачно.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть - это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко. Да, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!"

Детали: Этот твит он опубликовал перед игрой украинской сборной с французами. Матч недавно завершился ничьей 1:1.

Предыстория: 1 сентября украинские футболисты сыграли также вничью со сборной Казахстана. Игра проходила в рамках отбора к Чемпионату мира-2022. Украинская команда упустила победу в добавленное арбитром время после основной игры, чем вызвала разочарование у фанатов.

Украинская правда

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Темы: Зеленскийфутбол
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