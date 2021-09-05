Из-за веломарафона в Киеве перекроют ряд улиц

В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах.

Источник: полиция и организаторы в соцсетях

Детали: Движение ограничат на таких улицах:

Академика Кржижановского;

Василия Степанченко;

Коростенской;

Генерала Наумова;

Рабочей;

бульваре Академика Вернадского;

участках прилегающих улиц;

Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.