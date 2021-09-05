Из-за веломарафона в Киеве перекроют ряд улиц
Воскресенье, 5 сентября 2021, 03:57
В связи с проведением веломарафона 5 сентября с 7:00 до 18:00 в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах.
Источник: полиция и организаторы в соцсетях
Детали: Движение ограничат на таких улицах:
- Академика Кржижановского;
- Василия Степанченко;
- Коростенской;
- Генерала Наумова;
- Рабочей;
- бульваре Академика Вернадского;
- участках прилегающих улиц;
- Автодороге Р30 (Новоирпенской трассе).
Водителей просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
По данным организаторов, веломарафон называется "Киевская сотка 2021" и имеет две дистанции - 50 и 100 км. Участвуют все желающие - и женщины, и мужчины.
Украинская правда