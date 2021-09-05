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Племянница Трампа рассказала, насколько важным для него было мнение Путина

Воскресенье, 5 сентября 2021, 05:20
Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече (Фото: AFP/Getty Images)

Племянница бывшего президента США Дональда Трампа – Мэри Трамп поделилась с журналистами взглядами своего дяди на лидеров других стран.

Источник: ее интервью американскому изданию Business Insider

Детали: По ее словам, Трамп "не был впечатлен" ни президентом Франции Эммануелем Макроном, ни канцлером Германии Ангелой Меркель и большее значение придавал мнению российского лидера Владимира Путина. Также более важным для американского президента было мнение северокорейского диктатора Ким Чен Ына.

Мэри Трамп добавила, что такое отношение к людям "типично для человека, которого она знала всю свою жизнь". "Он превозносит любого, кто ставит его самого на пьедестал. Неважно, насколько это плохой человек", - сказала она.

По ее словам, у Трампа есть склонность заискивать перед деспотами. Например, он расхваливал талибов как "хороших борцов" и "великих переговорщиков". Мэри процитировала частое высказывание своего дяди: "По обе стороны есть хорошие люди".

Издание напомнило, как в апреле 2020 года Трамп высказывался о Путине и Ким Чен Ыне: "Я отлично поладил с президентом Путиным. Он мне понравился. Я ему понравился… (Ким Чен Ын) пишет мне письма. Он мне нравится. Я ему нравлюсь".

Темы: ТрампПутин
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