Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Борьба с Covid: количество вакцинаций в Украине приближается к 10 миллионам

Воскресенье, 5 сентября 2021, 11:09

В субботу, 4 сентября, еще 69 тысяч граждан вакцинировались против коронавируса, всего сделано уже 9,75 млн прививок.

Источник: данные Минздрава

Детали: За сутки еще 69 260 человек получили прививки против COVID-19, первую дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы (получили вторую дозу) – 48 830 украинцев.

В течение дня работали 587 мобильных бригад, 1642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 5 569 051 человек, из них получили одну дозу – 5 569 049 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 9 747 714 прививок.

Перечень всех пунктов прививок и центров массовой вакцинации, их адреса и телефоны, доступны на сайте Минздрава по этой ссылке.

Напомним:

  • Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля. Сейчас привиться против коронавируса могут все желающие в возрасте от 18 лет.
  • Соединенные Штаты планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с распространением COVID-19, включая поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов помощи, связанной с пандемией.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусМинздрав
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киевской области произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера

фото, видеоМятежники Гвинеи заявили о госперевороте и аресте президента

Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ

Замглавы Меджлиса обвиняют в "диверсии", грозит до 15 лет – Чубаров

видеоНа улицы столицы Гвинеи вывели армию, начались перестрелки

Все новости...
вакцинация
В Германии отчитались о 61% полностью привитых от коронавируса
Денисова отреагировала на угрозы мэра Ивано-Франковска уволить невакцинированных
За сутки против COVID вакцинировали более 167 тысяч человек
Последние новости
20:45
Свитолина вышла в четвертьфинал US Open
20:11
В Киевской области произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие
19:36
В Украину пришло Бабье лето – синоптик
19:16
Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера
18:55
Новости экономики: отопительный сезон, сборы на Костел
18:32
фото, видеоМятежники Гвинеи заявили о госперевороте и аресте президента
17:54
Вице-премьера Чехии допросят по поводу его сорванной поездки в Москву
17:39
Психически больной бездомный угрожал первым лицам государства – СБУ
17:24
ООС: в воскресенье пока без нарушений "тишины"
17:16
В Амстердаме протестуют десятки тысяч коронаскептиков
Все новости...