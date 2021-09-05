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На границе с Польшей изъяли большую партию контрабандных телефонов iPhone

Воскресенье, 5 сентября 2021, 11:24
На границе с Польшей изъяли большую партию контрабандных телефонов iPhone
иллюстративное фото

В субботу, 4 сентября, в международном автомобильном пункте пропуска "Шегини" на въезде в Украину задержали микроавтобус марки "Мерседес" с крупной партией контрабанды iPhone.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице в Facebook, передает "Европейская правда".

Управлял транспортным средством 35-летний гражданин Украины.

Пограничники совместно с работниками таможни инициировали углубленную проверку автомобиля.

По результатам осмотра в багажном отделении автомобиля под применяемыми запчастями обнаружили: 775 телефонов IPhone различных моделей, новых и бывших в употреблении, 1300 наушников, 10 дисплеев, 134 планшеты, 73 ноутбуки и 40 ручек.

Общее количество новой техники - 1738 единиц, применяемой - 594.

 
Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы

Вся техника изъята сотрудниками таможни. Стоимость товара устанавливается.

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Темы: контрабандаграницаПольша
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