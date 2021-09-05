Последний непокоренный штат: защитники Панджшера говорят, что разгромили талибов

Группировка боевиков "Талибана" численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера и разгромлена.

Источник: афганский журналист и пресс-секретарь фронта сопротивления Фахим Дашти, слова которого приводит Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В течение ночи и сегодняшнего утра (воскресенья - УП) большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен во время бегства и отступления местным населением с помощью сил сопротивления".

Детали: Дашти добавил, что в других частях долины штата ситуация находится под полным контролем бойцов фронта, выступающего против талибов.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее в Панджшере.

Напомним: