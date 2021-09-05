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США в годовщину Минского протокола призвали РФ выполнить свои обязательства

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:58

Посольство США в Украине в седьмую годовщину подписания Минского протокола обратилось к России с требованием полностью выполнить свои обязательства по мирному урегулированию на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление посольство разместило на своей странице в Facebook.

"В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что Россия должна вывести свое оружие и силы и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

"Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатою ею на востоке Украины" - представили в диппредставительстве.

Ранее президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне в среду, что Соединенные Штаты твердо привержены территориальной целостности Украины, обязавшись выделить 60 млн долларов дополнительной военной помощи.

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Темы: СШАРосcияМинские соглашения
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