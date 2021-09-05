В Берлине афганец с ножом напал на людей

В субботу в берлинском районе Вильмерсдорф два человека серьезно пострадали во время ножевого нападения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

По предварительным данным, мужчина совершил нападение на садовницу, работавшую с зелеными насаждениями, а затем на прохожего, который поспешил на помощь.

Оба пострадавших получили ранения в шею, 58-летняя садовница сначала находилась в смертельной опасности, сообщает полиция. Как и 66-летнего прохожего, ее доставили в больницу и там прооперировали.

По словам следователей, предполагаемый преступник - 29-летний мужчина с афганским гражданством. Он был арестован сотрудниками полиции, которые прибыли на место происшествия, и считается психически больным.

Прокуратура Берлина и служба безопасности Государственной уголовной полиции сейчас расследуют причины преступления, "также с точки зрения возможного нападения по мотивам исламистов", говорится в сообщении полиции. Подозреваемый должен быть доставлен к следственному судье в воскресенье.