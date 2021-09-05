На улицы столицы Гвинеи вывели армию, начались перестрелки
В центре столицы Гвинеи Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца – военные и колонны бронемашин.
These are reported to be scenes from sound the Presidency in Conakry, Guinea … pic.twitter.com/NuqFLdHytJ— Abdul-aziz Mu'azu (@mabziz) September 5, 2021
Детали: У президентского дворца произошла стрельба, свидетели сообщают о военной технике с солдатами на улицах города.
Причина стрельбы неизвестна, а власть западноафриканской страны ничего не комментирует.
Некоторые журналисты говорят, что речь может идти о государственном перевороте, однако пока информации очень мало.
Чиновник на условиях анонимности рассказал СМИ, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал в результате стрельбы. Больше он никаких деталей не сообщил.
Источник среди местных военных подтвердил, что под президентский дворец стянули большое количество солдат, некоторым из них выдали тяжелое вооружение.
В СМИ уже появились сообщения о гибели нескольких военных, впрочем, они пока неподтвержденные.