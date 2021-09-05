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На улицы столицы Гвинеи вывели армию, начались перестрелки

Воскресенье, 5 сентября 2021, 14:45
На улицы столицы Гвинеи вывели армию, начались перестрелки
Фото guinee360

В центре столицы Гвинеи Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца – военные и колонны бронемашин.

Источник: BBC, Reuters

Детали: У президентского дворца произошла стрельба, свидетели сообщают о военной технике с солдатами на улицах города.

Причина стрельбы неизвестна, а власть западноафриканской страны ничего не комментирует.

Некоторые журналисты говорят, что речь может идти о государственном перевороте, однако пока информации очень мало.

Чиновник на условиях анонимности рассказал СМИ, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал в результате стрельбы. Больше он никаких деталей не сообщил.

Источник среди местных военных подтвердил, что под президентский дворец стянули большое количество солдат, некоторым из них выдали тяжелое вооружение.

В СМИ уже появились сообщения о гибели нескольких военных, впрочем, они пока неподтвержденные.

Темы: Африкачрезвычайное происшествие
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