На улицы столицы Гвинеи вывели армию, начались перестрелки

В центре столицы Гвинеи Конакри раздаются мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца – военные и колонны бронемашин.

Источник: BBC, Reuters

These are reported to be scenes from sound the Presidency in Conakry, Guinea … pic.twitter.com/NuqFLdHytJ — Abdul-aziz Mu'azu (@mabziz) September 5, 2021

Детали: У президентского дворца произошла стрельба, свидетели сообщают о военной технике с солдатами на улицах города.

Причина стрельбы неизвестна, а власть западноафриканской страны ничего не комментирует.

Некоторые журналисты говорят, что речь может идти о государственном перевороте, однако пока информации очень мало.

Чиновник на условиях анонимности рассказал СМИ, что президент Гвинеи Альфа Конде не пострадал в результате стрельбы. Больше он никаких деталей не сообщил.

Источник среди местных военных подтвердил, что под президентский дворец стянули большое количество солдат, некоторым из них выдали тяжелое вооружение.

В СМИ уже появились сообщения о гибели нескольких военных, впрочем, они пока неподтвержденные.