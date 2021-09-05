Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Амстердаме протестуют десятки тысяч коронаскептиков

Воскресенье, 5 сентября 2021, 17:16
В Амстердаме протестуют десятки тысяч коронаскептиков
ANP

В Амстердаме десятки тысяч людей участвуют в протестном семикилометровом марше через центр города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Муниципалитет Амстердама уже предупредил граждан, что в центре слишком людно и призвал воздержаться от участия в акции.

Организаторы согласились, что демонстрация закончится около 15.00 на площади Дам. По словам представителя муниципалитета, атмосфера акции пока была мирной.

Девиз демонстрации - "Вместе для Нидерландов". Инициатор - Мишель Рейкинга, который уже организовал несколько протестов против мер по борьбе с коронавирусом под названием "Выпить кофе на Музейной площади".

По словам Рейкинга, сегодня в акции принимают участие шестьдесят организаций. Перед началом он заявил, что ожидает около 50 000 участников, и назвал это "самой большой демонстрацией с момента введения мер против коронавируса". По данным организаторов, протест направлен не только на нынешние меры против коронавируса, но и против других правительственных мероприятий.

На изображениях с акции видно, как демонстранты несут флаги, желтые зонтики и воздушные шары. Есть также лозунги, такие как "QR заходит слишком далеко" и "Вакцина от COVID - это яд".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Нидерланды
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Нидерланды направят более 118 млн евро на гуманитарную и экономическую поддержку Украины
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: