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ООС: в воскресенье пока без нарушений "тишины"

Воскресенье, 5 сентября 2021, 17:24

С начала суток 5 сентября в районе проведения Операции объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано".

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Что предшествовало: 4 сентября днем ​​гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил у Старогнатовки. Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный. Его состояние - тяжелое.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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