ООС: в воскресенье пока без нарушений "тишины"
Воскресенье, 5 сентября 2021, 17:24
С начала суток 5 сентября в районе проведения Операции объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано".
"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".
Что предшествовало: 4 сентября днем гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил у Старогнатовки. Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный. Его состояние - тяжелое.
Украинская правда