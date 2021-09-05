ООС: в воскресенье пока без нарушений "тишины"

С начала суток 5 сентября в районе проведения Операции объединенных сил не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала этого периода нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано".

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня".

Что предшествовало: 4 сентября днем ​​гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил у Старогнатовки. Российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего был ранен украинский военный. Его состояние - тяжелое.