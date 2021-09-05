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Талибы заявили, что прорвались в столицу Панджшера

Воскресенье, 5 сентября 2021, 19:16
axios, иллюстративное фото

Талибы заявили в воскресенье, что их силы прорвались в столицу провинции Панджшер – последнего региона Афганистана, который опирается власти "Талибана".

Источник: Reuters

Детали: Представитель талибов Билал Карими сообщил в Twitter, что штаб-квартира полиции и районный центр Рухаха, прилегающие к столице провинции Базараку, были захвачены, а силы оппозиции понесли многочисленные жертвы.

Также он заявил о большом количестве задержанных и захваченных транспортных средств, оружия и боеприпасов.

По его словам, в Базараке ведутся боевые действия.

Проверить эту информацию не удалось, отмечает агентство.

Фронт национального сопротивления Афганистана пока не прокомментировал происходящее.

Позже глава Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что приветствует предложения религиозных деятелей о мирном урегулировании конфликта и прекращении боевых действий.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье официальный представитель оппозиции Фахим Дашти заявил, что район Париан на северо-востоке Панджшера, о захвате которого ранее заявляли талибы, очищен и до 1000 талибов были заблокированы и взяты в плен. Подтвердить эту информацию не удалось.

Темы: Афганистан
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