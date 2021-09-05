В Украину пришло Бабье лето – синоптик

В Украину пришло Бабье лето, в ближайшие дни ожидается прохладная погода без осадков, ночью местами заморозки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно Диденко: "Бабье лето – уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное выхолаживание, дневное солнышко, летающая паутина (кто не видел, зайдите в лес или даже ближайший гаек), тихий ветер или штиль – все это уже пришло".

Детали: По ее словам, в понедельник, 6 сентября, в Украине повсеместно будет преобладать сухая погода.

Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса. На Закарпатье и на юге Украины заморозков не ожидается.

В течение дня температура воздуха поднимется до +13+18 градусов, в южной части и на Закарпатье +18+23 градуса.

В Киеве понедельник 6 сентября предполагается сухим. Ночью +3+6 градусов, в окрестностях при прояснениях будут возникать заморозки на почве. Днем в Киеве +13+15 градусов.

"В дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее, теплеть. Однако ночью будет прохладно, особенно это будут чувствовать те, у кого нет индивидуального отопления, только централизованное", - добавляет Диденко.

Вместе с тем, "Интерфакс-Украина" сообщает, что в начале недели в Украине осадков не будет, температура воздуха почти не изменится, ночью на поверхности почвы заморозки.

В понедельник, 6 сентября, ожидается северо-западный ветер, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​13-18°, в южных областях и на Закарпатье ночью 6-11°, днем ​​17-22°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 4-6° тепла, днем ​​13-15°.

Во вторник, 7 сентября, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем ​​14-19° тепла; на Закарпатье и юге страны ночью 5-10° тепла, днем ​​17-22°.

В Киеве – без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 4-6° тепла, днем ​​16-18°.

5 сентября в 8.00 температура воды в Черном море была 18-22°, в Азовском море 20-23°, в Днепре в пределах Киева 19°.