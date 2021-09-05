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В Киевской области произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие

Воскресенье, 5 сентября 2021, 20:11
фото МВД

В поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе, в результате которого пострадали 5 человек.

Источник: МВД

Дословно: "Сегодня около 16:00 часов произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативной группа Белоцерковского РУП. По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов".

Детали: Сообщается, что в результате происшествия пострадали 5 человек. Двое из них госпитализировали в столичную больницу, остальные – в Белоцерковскую городскую больницу №2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно.

Украинская правда
Темы: взрывКиевская область
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