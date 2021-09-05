Задержанным 5 крымским татарам грозит до 15 лет – Денисова

Первому зампредседателя Меджлиса Нариману Джелялу, а также другим 4 задержанным 3-4 сентября крымским татарам оккупанты выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ.

Источник: омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Детали: Она отметила, что эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.

В понедельник в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения Джелялу, а также Азизу Ахтемову, Асану Ахтемову, Эльдару Одаманову и Шевкету Усеинову.

Кроме того, в так называемом "Киевском районном суде г. Симферополя" будут избирать меру пресечения Эскендеру Ахтемова – отцу похищенного Азиза Ахтемова, и Арсену Ахтемову – брату похищенного Асана Ахтемова.

"В субботу, 5 сентября 2021 года они пришли на акцию поддержки к зданию ФСБ, чтобы узнать, где их похищенные родственники. За это им инкриминируют "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции" (ст.19.3 КоАП РФ). Данная статья предусматривает как штраф, так и административное задержание", - отметила Денисова.

Что предшествовало: В пятницу и субботу на захваченном Россией полуострове российские силовики похитили первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар - Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова.

Протестуя против незаконных обысков и задержаний, родственники и неравнодушные граждане вышли к зданию ФСБ в Симферополе. Сообщалось, что оккупанты схватили более 50 протестующих - крымских татар. Их затолкали в автобусы, применяя грубую силу, избивая по почкам, и отвезли в различные отделения "полиции" во временно оккупированном Крыму. Позже большинство из них отпустили.

Джелялову выдвинули подозрение по ч. 1 статьи 281 "Диверсия" УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет.