На Прикарпатье отравилось 18 детей: праздновали День знаний

19 человек, из которых 18 детей, заболели после празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвиздя Ивано-Франковской области.

Источник: полиция области

Детали: Отмечается, что на 11:00 утра 5 сентября заболели 19 человек.

Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Дословно: "4 сентября в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели более десяти детей. Так, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома".

"Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".