Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Прикарпатье отравилось 18 детей: праздновали День знаний

Воскресенье, 5 сентября 2021, 23:30
На Прикарпатье отравилось 18 детей: праздновали День знаний

19 человек, из которых 18 детей, заболели после празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвиздя Ивано-Франковской области.

Источник: полиция области

Детали: Отмечается, что на 11:00 утра 5 сентября заболели 19 человек.

Их предварительный диагноз от медицинских работников – острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести.

Дословно: "4 сентября в ходе мониторинга СМИ правоохранители обнаружили публикацию, что во время празднования Дня знаний, которое состоялось в одном из заведений села Загвиздя, заболели более десяти детей. Так, в течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома".

"Следователи начали уголовное производство и осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений".

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Говерле молния убила мужчину и девочку
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
"Езжай в свой Бахмут": в "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации
Последние новости
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: